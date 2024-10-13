Трамп снова вырывается вперед. Республиканцы ликуют

Сообщение о том, что на Дональда Трампа готовилось третье по счету покушение, уже мало кого взволновало в Америке. Первое покушение, когда пуля задела ему ухо на ралли, было воспринято с большой тревогой, второе покушение, когда винтовку стрелка обнаружили торчащей из кустов, - с недоумением. Куда смотрела охрана? Третью попытку, совершенно не подтвержденную, нация проигнорировала. Все это уже стало попахивать дурной комедией. До выборов осталось около трех недель, и оба кандидата вышли на финишную прямую. Они проводят кампании, которые по всем пунктам отличаются друг от друга. Трамп со своим фирменным красным галстуком, опускающимся почти до причинного места, всячески демонстрирует уверенность в своей скорой победе. Его главный стратег Крис Ласивита уже обнародовал «результат выборов», на которых Трамп получает голоса 289 выборщиков, при необходимой квоте в 270. По ощущениям участников ралли Трампа, которое прошло в столичном Royal Sands Social Club, там «уже царила атмосфера ликования».

Советники Камалы Харрис ведут себя намного скромнее. Руководительница предвыборного штаба Камалы Джен О'Мэлли Диллон сказала на интерактивной пресс-конференции трем тысячам сотрудников кампании вице-президента, что «ничего еще не гарантировано». Как пишет в этой связи The Washington Post, «настроение у демократов является смесью отчаяния и решимости». Камала, похоже, смирилась с ролью underdog – новичка на политической сцене Америки. Трампа знают во всех нелицеприятных выкрутасах, его или любят или ненавидят, а вот в отношении Харрис многие еще не поняли, с «чем ее едят». Камала активно противостоит этому имиджу незнакомки. Она в последние две недели провела несколько высокопрофильных интервью - в суперпопулярной программе «60 минут», в шоу возмутителя спокойствия Говарда Стерна и других. И теперь, выступая на митинге в Северной Каролине, она бросает вызов Трампу. «Почему он отказывается как я опубликовать доклад о состоянии своего здоровья, почему отклонил запрос об интервью программе «60 минут», почему категорически отказывается участвовать во вторых дебатах со мной?» - спрашивала она пришедших на митинг, где собралось 7 тысяч человек. И сама же дала ответ: «Потому что республиканцы боятся, что их лидер предстанет слабым и нестабильным, недостойным того, чтобы быть лидером Америки». Скорее всего, так оно и есть. На вторых дебатах Трампа точно ждало бы такое же, как и на первых, а, может быть, даже большее поражение, чем на первых. А в импровизированных интервью маститым ведущим он опять будет путать даты и имена или говорить о том, как он боится ударов током и акул. Камала на этом поле заметно переигрывает своего соперника, позиционируя себя как «агента перемен», а Трампа как «реликта прошлого».

По всем опросам середины октября, в их рейтингах сохраняется dead heat, в английском более красноречивое определение того, что у нас называется «ничьей». Камала в национальном масштабе по-прежнему сохраняет перевес над Дональдом Трампом в два-три процентных пункта, а в ключевых колеблющихся штатах северо-востока - Пенсильвании, Мичигане и Висконсине - в районе одного пункта. Однако за последний месяц Трампу удалось сократить этот разрыв. Например, по опросу ABC News–Ipsos, Харрис сейчас опережает Трампа на два пункта — 50 против 48, но в середине сентября разрыв между ними был на 5 пунктов — 51 против 46. По данным NBC News-You Gov, сейчас между соперниками установилась ничья, хотя еще месяц назад Харрис обыгрывала соперника на 5 пунктов. Многие политологи в этой связи утверждают, что Камала утратила momentum – импульс, который у нее был в сентябре после триумфального съезда демократов и победы на дебатах с Трампом. Это, конечно, не означает, что Харрис и ее помощники демократы сложили лапки. В эти дни они сосредоточились на привлечении темнокожих избирателей — важнейшей группы демократов на всех выборах. Было задействовано их главное орудие — Барак Обама, первый чернокожий президент США, который проводит один митинг за другим. В Питтсбурге он сказал, что при том, что некоторые избиратели выражают скептицизм в отношении экономической программы Харрис и поддерживают Трампа по вопросу иммиграции, есть и еще одна, может быть, более важная причина. «Я предполагаю, что вы еще не прониклись идеей того, что президентом может быть женщина», - сказал он избирателям. Кто–то раскритиковал Обаму за это высказывание, другие сочли, что это был вполне рассчитанный риск.