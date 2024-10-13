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Генштаб об ударе «Хезболлы» по военной базе Израиля: «Нападение тяжелое, последствия болезненные…»
Новость дня
Генштаб об ударе «Хезболлы» по военной базе Израиля: «Нападение тяжелое, последствия болезненные…»

Россия продвигается и в Запорожье

13:48 719

Минобороны России заявило о захвате населенного пункта Левадное в Запорожской области.

Вчера сообщалось, что российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины на Времевском направлении запорожской линии фронта и водрузили флаг России над северными окраинами села Левадное. Также сообщалось, что от 50 до 65 процентов территории города Торецка перешло под контроль российских Вооруженных сил.

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