Россия продвигается и в Запорожье
13:48 719
Минобороны России заявило о захвате населенного пункта Левадное в Запорожской области.
Вчера сообщалось, что российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины на Времевском направлении запорожской линии фронта и водрузили флаг России над северными окраинами села Левадное. Также сообщалось, что от 50 до 65 процентов территории города Торецка перешло под контроль российских Вооруженных сил.
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