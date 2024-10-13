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Генштаб об ударе «Хезболлы» по военной базе Израиля: «Нападение тяжелое, последствия болезненные…»
Новость дня
Генштаб об ударе «Хезболлы» по военной базе Израиля: «Нападение тяжелое, последствия болезненные…»

Иран получит за поставки ракет России по полной

14:07 674

Европейский союз (ЕС) введет новые санкции против Ирана из-за поставок баллистических ракет России. Об этом сообщает агентство DPA.

В частности, по данным источников, соответствующее решение было принято в результате совещания глав МИД стран сообщества в Люксембурге. Предполагается, что ограничения коснутся предприятий и компаний, имеющих отношение к военно-промышленному комплексу (ВПК).

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