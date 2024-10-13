Ученые из США получили Нобеля по экономике

В сообщении Нобелевского комитета отмечается, что работы новоиспеченных нобелиатов помогают понять важность общественных институтов для благосостояния каждой страны: «Страны, в которых закон слаб, а общественные институты эксплуатируют население, не генерируют экономического роста или изменений к лучшему. Исследования лауреатов помогают нам понять почему».

«Сокращение огромных различий в уровне дохода между странами является одной из величайших проблем нашего времени. Лауреаты продемонстрировали важность общественных институтов для достижения этой цели», — пояснил председатель Комитета премии по экономическим наукам Якоб Свенссон.

Награда, которую обычно называют Нобелевской премией по экономике, прямого отношения к Альфреду Нобелю не имеет. В отличие от всех остальных номинаций она не была создана по завещанию шведского мецената, но учреждена Шведским государственным банком в честь своего трехсотлетия и официально называется премией Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Выплачивается премия за счет средств, переданных госбанком Швеции в распоряжение фонда Нобеля, однако выбирает лауреатов Королевская шведская академия наук. Размер Нобелевской премии по экономике идентичен размеру остальных премий (в 2024 году он составляет 11 млн шведских крон), и награду лауреат получает на торжественной церемонии в Стокгольме вместе с лауреатами по другим наукам.