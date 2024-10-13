Боевые самолеты Азербайджана в небе
14:14 545
Боевые самолеты ВВС Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты, сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.
Согласно сообщению, полеты были выполнены по установленным маршрутам. Военные пилоты выполнили задачи по взлету и посадке, а также совершению сложных пилотажных и боевых маневров на малых и средних высотах.
«В ходе тренировок, проводимых в целях совершенствования боевых навыков военнослужащих, военные пилоты продемонстрировали высокий профессионализм», - заявили в оборонном ведомстве.
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