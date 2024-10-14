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Сотни азербайджанских военнослужащих обеспечены высокотехнологичными протезами

14:28 662

Согласно поручению президента Ильхама Алиева, одним из направлений мер социальной поддержки лиц с инвалидностью, связанной с войной, является обеспечение их высокотехнологичными протезами последнего поколения.

После 44-дневной Отечественной войны, завершившейся нашей победой, Министерство труда и социальной защиты населения обеспечило 489 военнослужащих с инвалидностью Первой и Второй Карабахской войн 598 высокотехнологичными протезами последнего поколения.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью министерства, с прошлого года осуществляется обеспечение участников Отечественной войны и современными спортивными протезами.

Высокотехнологичные протезы отличаются своей активностью и функциональностью, позволяют пользователю свободно, стабильно, уверенно передвигаться, быстрее и легче интегрироваться в социальную жизнь и даже заниматься спортом, участвуя в соревнованиях.

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