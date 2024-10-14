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Генштаб об ударе «Хезболлы» по военной базе Израиля: «Нападение тяжелое, последствия болезненные…»
Новость дня
Генштаб об ударе «Хезболлы» по военной базе Израиля: «Нападение тяжелое, последствия болезненные…»

Россия никому не угрожает

считают в Кремле
14:48 1070

Вооруженные силы РФ «обладают всем необходимым потенциалом для защиты страны, но никому не угрожают в отличие от НАТО». Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге заявления главы разведки ФРГ Бруно Каля, который заявил, что Москва будет готова напасть на альянс в течение 10 лет.

«Россия обеспечивает свою собственную безопасность. И Россия делает для этого все необходимое и обладает всем необходимым потенциалом для этого», - заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что «никогда Россия со своей военной инфраструктурой не двигалась в сторону НАТО - всегда был процесс наоборот».

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