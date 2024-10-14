Россия никому не угрожает

Вооруженные силы РФ «обладают всем необходимым потенциалом для защиты страны, но никому не угрожают в отличие от НАТО». Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге заявления главы разведки ФРГ Бруно Каля, который заявил, что Москва будет готова напасть на альянс в течение 10 лет.

«Россия обеспечивает свою собственную безопасность. И Россия делает для этого все необходимое и обладает всем необходимым потенциалом для этого», - заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что «никогда Россия со своей военной инфраструктурой не двигалась в сторону НАТО - всегда был процесс наоборот».