Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения в том, что Россия вмешивается в выборный процесс в Молдове, отметив, что «в Молдове есть много сторонников добрых отношений с Россией», но «им препятствуют в создании политических сил».

Также Песков подчеркнул, что многие страны привлекает «демократичность» БРИКС в отличие от «замкнутых клубов, таких как G7». Он отметил «растущий интерес к БРИКС со стороны мировых держав, которые не принимают диктат со стороны Запада».

Пресс-секретарь Кремля назвал «нелогичными» рассуждения разведки Германии о возможной угрозе нападения России после расширения НАТО. Он также заявил, что «переговоры о сокращении вооружений невозможны без увязки с другими аспектами безопасности, но подчеркнул, что их нельзя откладывать, и вопросы ядерного разоружения следует рассматривать в комплексе». Космос, по его словам, «остается единственной сферой, где сотрудничество между РФ и США продолжается, несмотря на сложности».

Также Песков добавил, что «решение о поездке Владимира Путина на саммит G20 пока не принято».