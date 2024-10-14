Иран разрешил Израилю немножко себя побомбить

Иран через посредника передал США, что не станет отвечать в случае ограниченной израильской атаки по определенным целям, утверждает государственное телевидение Израиля.

Ранее телеканал NBC News сообщал, что Израиль может ответить на ракетный удар Ирана во время иудейского праздника Йом-Кипур. Два американских чиновника сообщили, что израильские лидеры до сих пор не проинформировали США о конкретных деталях своего военного ответа на ракетный удар Ирана.