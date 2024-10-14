Иранский генерал: «Израиль ждут тяжелые времена»

Движение «Хезболла» в Ливане полностью восстановило свое боевое крыло, и теперь Израиль ждут тяжелые времена, считает секретарь Совета по определению политической целесообразности и экс-командующий Корпусом стражей исламской революции генерал Мохсен Резаи.

«После того как «Хезболла» столкнулась с волной убийств, она полностью восстановила свою боевую организацию. Теперь военная машина «Хезболла» запущена, и сионистов ждут тяжелые времена», - написал Резаи в X.