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Президент Армении: «Хватит мечтать, пора мириться с Азербайджаном»

15:43 2586

Армения стремится подписать мирный договор с Азербайджаном до 29 сессии Конференции сторон Рамочной конвенции сторон по изменению климата (COP29), который в ноябре пройдет в Баку. Как пишет Financial Times, об этом заявил президент Армении Ваагн Хачатрян.

«Было бы хорошо подписать его до COP29, но давайте не будем забегать вперед», - сказал армянский президент.

Хачатрян также заявил Financial Times, что хотя остаются нерешенные вопросы, которые предстоит согласовать, «мы приближаемся к завершению обсуждений», добавив, что соглашение может быть подписано до климатической конференции ООН в ноябре.

Газета напоминает, что ранее в кулуарах Гамбургской конференции по устойчивому развитию, где обсуждались вопросы климата и развития, Хачатрян сказал, что Армении необходимо заключить мир со своими соседями.

«Жизнь в мечтах не принесла [Армении] хороших результатов. Мы должны быть прагматичными и реалистичными. Мы должны жить в мире не только с Азербайджаном, но и со всеми соседями», - сказал он.

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