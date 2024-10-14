Uniconf начала сотрудничество с Agro-West DC
16:01 436
Компания Agro-West DC начала сотрудничество со всемирно известным брендом Uniconf.
Тщательно проанализировав стратегию развития экономического рынка Азербайджана, Uniconf с осени 2024 года начинает передавать официальное дистрибьюторство своих каналов продаж компании Agro-West DC.
Компания Uniconf является одним из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, владея такими брендами, как «Рот Фронт», «Бабаевский», «Красный Октябрь», «Вдохновение», «Коровка», «Алёнка» и многими другими.
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