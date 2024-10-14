«Хезболла» осталась без Наима
16:12 1193
В результате израильской авиатаки в районе Набатия в Ливане был убит Мухаммад Камаль Наим, командир противотанкового ракетного подразделения сил «Радван» «Хезболлы», сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
Отмечается, что Наим был ответственен за «планирование и выполнение многочисленных террористических операций, включая обстрелы противотанковыми ракетами израильского тыла».
October 14, 2024
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