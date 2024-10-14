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Генштаб об ударе «Хезболлы» по военной базе Израиля: «Нападение тяжелое, последствия болезненные…»
Новость дня
Генштаб об ударе «Хезболлы» по военной базе Израиля: «Нападение тяжелое, последствия болезненные…»

«Хезболла» осталась без Наима

видео
16:12 1193

В результате израильской авиатаки в районе Набатия в Ливане был убит Мухаммад Камаль Наим, командир противотанкового ракетного подразделения сил «Радван» «Хезболлы», сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Отмечается, что Наим был ответственен за «планирование и выполнение многочисленных террористических операций, включая обстрелы противотанковыми ракетами израильского тыла». 

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