«Хезболла» осталась без Наима

В результате израильской авиатаки в районе Набатия в Ливане был убит Мухаммад Камаль Наим, командир противотанкового ракетного подразделения сил «Радван» «Хезболлы», сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Отмечается, что Наим был ответственен за «планирование и выполнение многочисленных террористических операций, включая обстрелы противотанковыми ракетами израильского тыла».