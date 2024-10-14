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Общественное объединение IDEA при поддержке PASHA Group организовало очередную акцию по очистке побережья

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16:26 348

10 октября на побережье Бильгя была проведена акция по очистке побережья, организованная Общественным объединением IDEA при поддержке PASHA Holding и PASHA Management Company. Мероприятие прошло в рамках «Года солидарности во имя зеленого мира» на территории общественного пляжа.

В акции приняли участие более 250 человек, включая волонтеров IDEA, свыше 170 сотрудников компаний, управляемых PASHA Holding и PASHA Management Company, а также учащихся школы LANDAU. Участники, обеспеченные необходимыми санитарными средствами, собрали около 2 тонн отходов, которые были переданы на завод по сортировке твердых бытовых отходов «Чистый город» в Балаханы.

Основной целью акции под девизом «Пусть побережья остаются чистыми!» является пропаганда соблюдения чистоты на побережьях, предотвращение загрязнения прибрежных зон бытовыми отходами и привлечение людей к усилиям по охране окружающей среды. В рамках своей миссии по защите уникального биоразнообразия Каспийского моря и других водоемов Кавказского региона IDEA регулярно проводит мероприятия по очистке и восстановлению загрязненных прибрежных территорий.

Отметим, что IDEA регулярно организует подобные акции и приглашает компании, организации и учреждения к сотрудничеству в этих инициативах. Чтобы внести свой вклад в охрану окружающей среды и принять участие в таких мероприятиях, вы можете обратиться в IDEA по горячей линии 1113 или отправить письмо на электронный адрес [email protected].

Общественное объединение IDEA призывает всех объединиться и действовать для решения многочисленных экологических проблем, стоящих перед нашей планетой, ради благополучия нынешних и будущих поколений, и бережно относиться к дарам природы.

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