Общественное объединение IDEA при поддержке PASHA Group организовало очередную акцию по очистке побережья

10 октября на побережье Бильгя была проведена акция по очистке побережья, организованная Общественным объединением IDEA при поддержке PASHA Holding и PASHA Management Company. Мероприятие прошло в рамках «Года солидарности во имя зеленого мира» на территории общественного пляжа.

В акции приняли участие более 250 человек, включая волонтеров IDEA, свыше 170 сотрудников компаний, управляемых PASHA Holding и PASHA Management Company, а также учащихся школы LANDAU. Участники, обеспеченные необходимыми санитарными средствами, собрали около 2 тонн отходов, которые были переданы на завод по сортировке твердых бытовых отходов «Чистый город» в Балаханы.

Основной целью акции под девизом «Пусть побережья остаются чистыми!» является пропаганда соблюдения чистоты на побережьях, предотвращение загрязнения прибрежных зон бытовыми отходами и привлечение людей к усилиям по охране окружающей среды. В рамках своей миссии по защите уникального биоразнообразия Каспийского моря и других водоемов Кавказского региона IDEA регулярно проводит мероприятия по очистке и восстановлению загрязненных прибрежных территорий.

Отметим, что IDEA регулярно организует подобные акции и приглашает компании, организации и учреждения к сотрудничеству в этих инициативах. Чтобы внести свой вклад в охрану окружающей среды и принять участие в таких мероприятиях, вы можете обратиться в IDEA по горячей линии 1113 или отправить письмо на электронный адрес [email protected].

Общественное объединение IDEA призывает всех объединиться и действовать для решения многочисленных экологических проблем, стоящих перед нашей планетой, ради благополучия нынешних и будущих поколений, и бережно относиться к дарам природы.