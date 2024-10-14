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Германия подтверждает визит Байдена

16:34 263

Президент США Джо Байден посетит Германию до конца этой недели. Берлин подтвердил визит американского президента, заявил спикер немецкого правительства Вольфганг Бюхнер.

По словам спикера, Байден планирует прибыть в Германию в конце недели. Немецкое правительство тесно сотрудничает с правительством США по деталям.

Бюхнер пока не смог сообщить подробности визита президента США.

Стоит добавить, что это последний визит Джо Байдена в Германию как президента США. Президентские выборы в США пройдут в ноябре.

Напомним, визит Джо Байдена в Германию был запланирован на конец минувшей недели. Однако его отменили из-за урагана "Милтон", накрывшего часть Соединенных Штатов Америки.

На прошлой неделе в Германии также должно было состояться заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", которое возглавлял бы Байден. Оно тоже было перенесено.

На днях западные СМИ сообщили, что Байден посетит Германию на этой неделе. По всей вероятности, он приедет 18 октября. Однако, по данным немецких изданий, во время визита президента США не будет заседания "Рамштайна".

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