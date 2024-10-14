Что будет с сотрудниками «Азерсу»?

После того как Объединенная служба водоснабжения крупных городов («Азерсу») была передана в подчинение Агентству водных ресурсов Азербайджана и начала процесс реорганизации, начали распространяться сообщения о массовых сокращениях сотрудников. Сообщается, что сотрудникам стали раздавать уведомления об этом. С некоторыми работниками были обновлены договоры, однако иногда в новых контрактах указаны сниженные заработные платы.

Сотрудники утверждают, что им предлагают работу на более низких должностях по сравнению с предыдущими, что непосредственно означает и снижение заработной платы. Группа сотрудников управления Апшеронского водоканала недавно собралась перед зданием управления, выражая недовольство по поводу увольнений. По словам сотрудников, им было рекомендовано искать работу по своей специальности в других местах. Однако найти работу по их специальности в других учреждениях очень сложно. Сотрудники также заявили, что планируется ликвидация трех отделов.

Сообщается, что численность сотрудников в центральном офисе Объединенной службы водоснабжения крупных городов планируется сократить как минимум в два раза.

Ранее председателя Агентства водных ресурсов Азербайджана Заура Микаилова обвиняли в назначении на высокие должности двух своих сватов.

В Агентстве водных ресурсов Азербайджана сообщили haqqin.az, что приказом Агентства от 29 мая 2024 года были утверждены структура и штатное расписание Объединенной службы водоснабжения крупных городов и Региональной службы мелиорации.

Проводимые реформы направлены на совершенствование системы управления, оптимизацию работы учреждений и персонала, а также на эффективное использование трудовых ресурсов. В рамках реформ создаются новые структурные подразделения, а некоторые отделы объединяются, что способствует повышению эффективности за счет построения современной системы управления. В соответствии с требованиями законодательства в этот период всем сотрудникам были вручены уведомления, а также с учетом штатного расписания, квалификации и опыта сотрудников их принимают на работу заново на конкурсной основе. Часть сотрудников планируется трудоустроить в других структурных подразделениях, подчиненных Агентству.