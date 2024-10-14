Сотни компаний из 22 стран мира примут участие в «Каспийской строительной неделе»

Новые инфраструктурные проекты, восстановление освобожденных от оккупации территорий, возведение жилья, обновление коммуникаций и другие факторы вывели строительную отрасль Азербайджанской Республики в ранг одной из ключевых сфер национальной экономики.

Отметим, что в строительном секторе, который обеспечивает 6 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) Азербайджана, заняты 379,7 тысячи человек, или 7,7 процента от общей занятости в экономике. Таким образом, данная отрасль занимает третье место по объему занятости и четвертое - среди сфер деятельности субъектов малого и среднего бизнеса. Безусловно, своеобразным локомотивом роста в этой сфере являются гигантские масштабы строительства в рамках проекта возрождения Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов. Миллиарды манатов инвестиций вкладываются в дорожно-строительные работы, восстановление энергетической и коммунальной инфраструктуры, в строительство современных аэропортов, в возведение жилых и административных зданий, в формирование первых производственных кластеров в Шуше, Агдаме, Зангелане, Физули и других районах. В этом грандиозном строительстве задействованы десятки подрядных, проектных, консалтинговых и других структур, что стимулировало в 2024 году рост производства на более чем 80 процентов базовых строительных материалов.

В этом контексте особый интерес вызывает «Каспийская строительная неделя (Caspian Construction Week), которая пройдет с 15 по 17 октября в Бакинском Экспо-центре и, безусловно, станет крупнейшим событием в строительной отрасли всего региона. В рамках Caspian Construction Week состоится также 4-я азербайджанская Международная выставка «Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха» (Rebuild Karabakh), 29-я азербайджанская Международная выставка «Строительство» (BakuBuild), а также 16-я Международная выставка «Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, сантехника и бассейны» (Aquatherm Baku). Параллельно с этими мероприятиями пройдет 12-я Каспийская международная выставка «Дорожные инфраструктуры и общественный транспорт» (Road&Traffic). Как правило, «Каспийская строительная Неделя» объединяет под одной эгидой наиболее важные мероприятия и собирает компании строительной отрасли из разных стран мира.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев направлял приветственные письма участникам и гостям предыдущих выставок «Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха», проходившим в рамках «Каспийской строительной Недели». А в прошлом году глава государства пригласил группу участвовавших в выставке передовых бизнесменов воспользоваться возможностями, предоставленными республикой для восстановления и развития освобожденных от оккупации земель Азербайджана, и объединить свои бизнес-идеи и перспективные проекты вокруг единой цели. Поддержку в проведении «Каспийской строительной Недели» оказывают Министерство экономики Азербайджана, Исполнительная власть Баку, Государственный Комитет по градостроительству и архитектуре, специальные представительства президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA), Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), Фонд возрождения Карабаха, Государственное агентство жилищного строительства (MIDA), Союз архитекторов Азербайджана, Национальная конфедерация предпринимателей (ASK), Ассоциация производителей строительства (ATIA), Ассоциация производителей строительных материалов (ATMIA) и Ассоциация организаторов выставок Азербайджана (ASTA). Золотым спонсором выставки BakuBuild является компания NB Group (бренд Corella), специализирующаяся в области строительства, строительных материалов, интерьеров, керамики и облицовочных материалов.

Отметим, что NB Group уже много лет выступает в качестве спонсора данного мероприятия. Следует также подчеркнуть, что многолетние поддержка и доверие к выставке со стороны государственных структур Азербайджана и крупных компаний являются показателем важности этого мероприятия и его несомненного вклада в развитие и совершенствование строительного сектора страны. 22 страны и 370 компаний В работе открывающихся завтра утром выставок ожидается участие более 370 компаний из около двадцати двух стран, среди которых Азербайджан, Австрия, Беларусь, Великобритания, Венгрия, Германия, Индия, Иран, Италия, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Польша, Португалия, Российская Федерация, Румыния, Саудовская Аравия, Турция, Узбекистан, Финляндия, Франция, Чехия и Южная Корея. Свои национальные и региональные стенды представят компании из Германии, Венгрии, Великобритании, России, Турции и Узбекистана. По сравнению с прошлым годом в 2024-м отмечено значительно большее представительство компаний из Китайской Народной Республики, а также более двадцати компаний из Узбекистана. Отметим, что в этом году благодаря задействованию нового, 4-го зала Бакинского Экспо-центра, масштаб выставок будет значительно расширен. Кроме того, впервые на мероприятии примут участие компании, занимающиеся разработкой и применением искусственного интеллекта и высоких технологий. Как известно, в соответствии с Указом президента Ильхама Алиева 2024 год объявлен в Азербайджане «Годом солидарности во имя «зеленого» мира». Что, безусловно, найдет свое отражение как в продукции и услугах, которые будут представлены на «Каспийской строительной Неделе», так и во всех мероприятиях, включенных в программу выставки.

Точка приложения – Карабахский регион Здесь важно напомнить, что 2024 год ознаменовал начало второго базового этапа экономического возрождения Карабахского региона страны. В прошлом году капитальные вложения в восстановление этого стратегически важного региона составили 15 миллиардов 725,9 миллиона манатов. Что, в свою очередь, резко актуализирует тему выставки Rebuild Karabakh, которая проводится уже четвертый год. Ее цель — донести до мирового сообщества всю информацию о положительных изменениях в Карабахском регионе и вовлечь организации и предприятия в процесс его восстановления, а основная задача — увеличить объем инвестиций в Карабах, а также привлечь международные компании к развитию региона, восстановлению инфраструктуры и строительству гражданских объектов. Отметим в этой связи, что разнообразие представленных на выставке инновационных продуктов, услуг и решений создает для представителей различных отраслей отличные возможности для заключения новых контрактов и реализации совместных проектов. В экспозициях Rebuild Karabakh будут представлены такие секторы, как инвестиции, экология, энергетика, информационные технологии, строительство, строительные материалы, сельское хозяйство, оптовая торговля химическими продуктами, горнодобыча, транспорт, безопасность, дорожное строительство, инфраструктура и другие. Уже не первый год в поддержку работ по восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации территорий организаторы выставки перечисляют в Фонд возрождения Карабаха часть средств, полученных от регистрационных взносов участников «Каспийской строительной Недели».

Опыт предыдущих выставок Rebuild Karabakh показал, что участие представителей разных стран, компаний и государственных учреждений служит отличной коммуникационной площадкой и основой для перспективного сотрудничества. По мнению экспертов, такого рода международные выставки создают благоприятные условия для проведения актуальных дискуссий и установления эффективного делового сотрудничества. Баку - в центре внимания Следует отметить, что особую заинтересованность местных и иностранных компаний вызывает строительная сфера столицы Азербайджанской Республики. По новому генеральному плану Баку запланирована реализация крупных проектов по капитальному строительству, улучшению транспортной, социальной и инженерной инфраструктур, направленному на кардинальное изменение внешнего облик азербайджанской столицы. В частности, предусмотрены строительство новых станций метрополитена, автомагистралей и жилых массивов, модернизация и реконструкцию устаревшего жилого фонда столицы, улучшение транспортной инфраструктуры, расширение Приморского бульвара, пригородной пляжной зоны, создание гибридных зеленых коридоров, реконструкция водопроводной и канализационной сетей и прочее. Именно благодаря этим урбанистическим перспективам особое внимание участников Недели будет приковано к экспозициям выставки BakuBuild, объединяющим на одной площадке представителей компаний-поставщиков и профессионалов в области строительства. Посетители получат возможность ознакомиться с множеством новых технологий, предназначенных для существенного, качественного улучшения строительного процесса. Помимо прочего, площадка BakuBuild - это еще и возможность для установления новых деловых контактов, обсуждения потенциального партнерства и расширения профессиональных сетей. Экспозиция BakuBuild охватывает такие секторы, как строительное и производственное оборудование, напольные покрытия, спортивные товары, интерьерный дизайн, освещение, системы тепло- и шумоизоляции, керамика и облицовочные материалы, металлы, окна и двери, сантехника, сауны и бассейны, строительные материалы и другие виды продукции. «Зеленые» оттенки Caspian Construction Week В свою очередь, посетителям выставки Aquatherm Baku будут представлены такие секторы, как современные системы управления энергией, технологии охраны окружающей среды, фильтры, солнечная энергия, увлажнители воздуха, обогреватели (калориферы), производство питьевой воды, системы ирригации, материалы для теплоизоляции, системы отопления, кондиционеры, насосы, обогреватели, радиаторы, сауны, холодильники, бассейны, различные системы вентиляторов и другие. Будущее Азербайджана – в дорогах Выставка Road&Traffic является специализированным мероприятием в области национальной дорожной инфраструктуры. Она представляет собой площадку для профессионалов в сфере дорожной инфраструктуры, общественного транспорта, безопасности дорожного движения и информационных технологий, предлагает современные решения в проектировании и строительстве дорог, мостов и туннелей, позволяет исследовать рыночные требования и потенциал продаж продуктов интеллектуальных транспортных систем (ИТС), а также помогает встретиться с операторами общественного транспорта Азербайджана и обменяться опытом с экспертами в дорожном строительстве.