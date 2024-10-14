Халг Банк объявил итоги III квартала 2024 года

По итогам III квартала 2024 года объем активов Халг Банка, сохранив стабильность, составил 2,942 млрд манатов. Кредитный портфель вырос на 5,1%, составив 1,982 млрд манатов. На конец отчетного периода объем депозитов без учета банков и других финансовых институтов составил 1,981 млрд манатов.

Банк завершил III квартал 2024 года с чистой прибылью 54,0 млн ман. На конец отчетного периода совокупный капитал Банка составил 500,4 млн ман. Процентные доходы Банка увеличились на 17,3%, то есть на 20,1 млн ман. составив 136,5 млн манатов, а непроцентные доходы составили 32,1 млн манатов, что на 56,8%, то есть на 11,6 млн ман. выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Таким образом, по итогам III квартала 2024 года по основным показателям - объему активов, кредитного портфеля и депозитов без учета банков и других финансовых институтов Халг Банк сохранил свою позицию в тройке крупнейших частных банков Азербайджана.

Также международное рейтинговое агентство Moody's Ratings, проанализировав результаты деятельности Халг Банка за 2023 год, повысило базовый уровень кредитоспособности (Baseline Credit Assessments) до b1. Рейтинговое агентство повысило долгосрочный депозитный рейтинг Банка в местной и иностранной валюте до уровня Ва3, краткосрочный и долгосрочный рейтинг риска контрагента (CR Assessments) в местной и иностранной валюте до Ba2/NP, подтвердив прогноз Банка по рейтингу как "стабильный".

Один из ведущих банков страны, Халг Банк, продолжает реализацию стратегии развития на 2024-2026 годы. В течение трех лет Халг Банк будет нацелен на здоровый и устойчивый рост на рынке, внедряя высокие стандарты корпоративного управления как клиентоориентированный, универсальный и технологичный банк. В результате динамичного развития Банка и эффективного использования акционерного капитала, а также в целях расширения финансовых возможностей на Общем собрании акционеров было принято решение об увеличении уставного капитала Банка до 415 млн манатов.

Халг Банк, отмечающий в этом году 20-летие своей деятельности, в настоящее время является одним из динамично развивающихся финансовых учреждений региона. Наряду с различными альтернативными каналами продаж, банк предлагает клиентам современные и доступные банковские услуги посредством сети обслуживания, состоящей из 30 филиалов по всей стране.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az//, по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.