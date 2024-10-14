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В Турции массовые задержания

18:01 1905

Турецкая полиция провела операцию под названием Kuyu-36 против двух организованных преступных группировок, возглавляемых лицами, разыскиваемыми по линии Интерпола. Об этом министр внутренних дел Турции Али Ерликая написал в своем аккаунте в социальной сети X.

В результате операции были задержаны 157 подозреваемых. Также были изъяты 40 незарегистрированных пистолетов, 10 автоматических пистолетов, 5 ружей, 3 автомата АК-47, 2 ручные гранаты, 9 бронежилетов и др.

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