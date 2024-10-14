Украина начала раскрывать план победы

План победы, который президент Украины Владимир Зеленский в последние недели презентовал западным лидерам, представляет собой детальную стратегию, которая охватывает военные, экономические, дипломатические и политические шаги, которые должны принудить страну-агрессор РФ к миру. Об этом в комментарии The Wall Street Journal 14 октября рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, среди этих шагов – запрос на предоставление Украине большего количества дальнобойных ракет, в том числе ATACMS и Storm Shadow, и разрешение на нанесение ими ударов по военным целям в России.

Подоляк отметил, что это может «изменить расчеты» президента РФ Владимира Путина, увеличив внутреннее давление в стране, а также ослабить российские силы на фронте.

26 сентября Зеленский в Вашингтоне презентовал план победы Украины президенту США Джо Байдену. Подробного содержания этого плана не раскрывали, но президент Украины заявлял, что его первый пункт касается «проблемы дефицита геополитической определенности в Европе». 10–11 октября Зеленский представил план лидерам Великобритании, Франции, Италии и Германии.