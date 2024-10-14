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«Водный мир» в Гаджигабуле

дополнено; видео и фото
Ульвия Худиева, собкор
18:18 1493

12 октября в Гаджигабуле начались сильные дожди, вызвавшие паводки, последствия которых до сих пор не устранены. В результате стихии пострадали сотни домов и хозяйств в нескольких населенных пунктах, включая сам районный центр. Жители сообщают, что подобное бедствие они наблюдали последний раз 15 лет назад. Вода залила улицы, дворы и проникла в дома.

Житель района Рашад Мамедов рассказал, что ему пришлось выбежать из дома босиком, так как он не смог найти свою обувь из-за потопа. «Мы стояли в воде по пояс. Все имущество — бытовая техника, одежда, постельные принадлежности — оказалось под водой. Овощные грядки и гранатовый сад, который мы посадили перед домом, также затоплены. Сейчас как раз сезон сбора урожая гранатов, и пропала вся наша работа за год», — жалуется он.

Жители также сообщили, что, несмотря на использование насосов для откачки воды, улицы по-прежнему покрыты грязью, передвигаться по ним пока невозможно. В некоторых местах воду откачали, однако, чтобы высушить вещи в домах, потребуется время.

В селе Удуллу несколько гектаров гранатовых садов также оказались под водой. Жители обеспокоены тем, что весь урожай может погибнуть.

Еще один житель заявил о гибели домашней птицы, зимние припасы, хранившиеся в подвале, смыты водой. «Техника вышла из строя, одежда вся промокла. Я не могу найти сухую одежду для детей. Нам потребуется несколько дней, чтобы вернуться к нормальной жизни», — добавил он.

Местные жители не уверены, что ущерб будет компенсирован. Пока никакой информации на этот счет им не поступало. Сильный дождь также затопил такие села, как Гызылбурун, Атбулаг, Губалы, Удуллу и Наваи. В настоящее время идут работы по ликвидации последствий паводка.

По информации Исполнительной власти Гаджигабула, более 500 частных домов и участков пострадали от наводнения. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжают откачивать воду из дворов с помощью установленных насосов. Администрация района заявила, что жители смогут вернуться в свои дома через два-три дня. Однако пока остаются вопросы о размере нанесенного ущерба и о том, будет ли он возмещен.

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