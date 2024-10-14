Финансовые результаты Kapital Bank за 3-й квартал года

По состоянию на 1 октября 2024 года объем клиентских депозитов в банке составил 8 миллиардов манатов. Совокупный капитал банка на 1 октября 2024 года после вычетов составил 938 миллионов манатов, а обыкновенные и привилегированные акции — 265 миллионов манатов. Чистая прибыль банка составила 166 миллионов манатов.

Следует отметить, что Kapital Bank имеет рейтинги международных рейтинговых агентств Moody's и Standard & Poor's. Эти рейтинги являются одними из самых высоких в банковском секторе страны.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и имеет самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане с 119 филиалами и 53 отделениями. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, по номеру 196 или на страницах банка в социальных сетях. Для подачи заявки на потребительский кредит посетите https://kbl.az/prgtk, для получения карты Birbank — https://kbl.az/prcrc.