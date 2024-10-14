Бои за плацдарм, который украинская армия захватила в Курской области России в ходе внезапной операции в августе этого года, за последние дни ощутимо усилились. Российские войска, значительно продвинувшись на Донбасском фронте, захватив несколько населенных пунктов, включая город Угледар, теперь начали масштабное контрнаступление в Курске. Ход боев складывается явно не в пользу Киева: российские силы вернули часть территории, контролируемой ВСУ, а также окружили некоторые украинские подразделения. Продвижение российской армии в Курске подтверждается как в Киеве, так и на Западе. Накануне ряд российских «военкоров» сообщил, что ВС России сумели вернуть под свой контроль Ольговку, Любимовку и Толстый Луг, а также якобы большую часть Новоивановки. Z-паблики также пишут о том, что российская армия оттеснила ВСУ от Черкасской Конопельки. В настоящее время бои продолжаются в Малой Локне и Михайловке. Пресс-служба Министерства обороны России заявила, что им удалось отразить механизированную атаку украинских сил численностью до взвода в районе Новоивановки.

Сообщается и об отражении атак ВСУ в районах Покровского, Зеленого Шляха и Нижнего Клина. Российская армия пытается вытеснить украинцев с территории Глушковского района и уже оттеснила от Веселого. И проводит атаки в районах Нового Пути и Медвежьего. Украинский военнослужащий по имени Алекс пишет, что в Курской области сейчас царит «полный хаос». Небольшие территории переходят из рук в руки каждую минуту. На фоне ухудшения погодных условий на Курщине ожесточенные бои не только не прекращаются, а набирают обороты. Об этом сообщил российский военный аналитик-пропагандист Юрий Подоляка, подчеркивая, что российские войска активно используют фактор непогоды в свою пользу. По словам эксперта, распутица, вызванная проливными дождями и холодами, сказывается на передвижении техники. Это особенно заметно на примере колесной техники ВСУ, которая уже сталкивается с проблемами проходимости по грунтовым дорогам. В результате этого сорвались планы контратак украинских войск, которые пытались деблокировать населенный пункт Любимовка, охваченный ожесточенными сражениями.

Пример успешного использования погодного фактора ВС РФ Подоляка привел в случае с атакой в районе Черкасской Конопельки. По его словам, именно погода сыграла одну из решающих ролей в удачном продвижении российских войск. До этого они не могли подойти к позициям противника, но изменения на местности создали тактическое преимущество для российской армии. Еще одной ощутимой проблемой для ВСУ стало нарушение ротации и снабжения своих гарнизонов, что тоже связано с плохой проходимостью дорог. Подоляка отметил, что успех российской армии в южной части Глушковского района был достигнут благодаря тому, что российские войска смогли лишить противника снабжения и подкреплений. Попытки контратак ВСУ оказались безуспешными. Непогода ограничила возможность передвижения украинских войск, которые теперь могут действовать только по дорогам. По последним данным, российским силам на утро 14 октября удалось вернуть под свой контроль поселок Новый Путь, расположенный в Глушковском районе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил «военкор» Юрий Котенок. «По предварительным данным, на утро 14 октября ВСУ полностью выбиты из н.п. Новый Путь (Курская область)», – написал Котенок. Он добавил, что бойцы ВС РФ вернули под свой контроль большую часть плацдарма, захваченного ВСУ южнее села Веселое.

Украинский политолог и военнослужащий Кирилл Сазонов потверждает, что ситуация на Курском направлении сейчас очень тяжелая, поскольку россияне смогли прорваться, и у ВСУ возникли проблемы с логистикой. По словам Сазонова, командование должно будет разобраться с тем, почему левый фланг вдруг исчез и зашли россияне. «Вообще, когда закончится война, мы будем обсуждать все. Мы будем говорить о потерях, о проколах. Мы будем говорить о генералах, которые не справились, – заявил воюющий политолог. – У меня тоже есть что сказать. Я буду говорить о куче важных ребят в больших погонах, которые куда-то пропали в начале войны, сбежали, и мы отлично воевали без них, освобождали Киевщину без них», — добавил он. По словам командира 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Вооруженных сил Украины Павела Розлача (позывной «Медведь»), россияне увеличили свою группировку войск в Курской области примерно на 30 тысяч военнослужащих. Комбриг отметил, что если украинцы проявят стойкость, этого количества не будет достаточно, чтобы вытеснить ВСУ. «Продолжается операция. На первом этапе мы стремительно продвигались, дальше перешли к обороне и держим этот участок. В некоторых случаях улучшаем тактическое положение для улучшения обороны - где-то выравниваем оборонительную линию, где-то более выгодные места занимаем», — отметил Розлач.