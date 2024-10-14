Зэки-мигранты в России жалуются: заставляют идти на войну с Украиной

Выходцев из стран Центральной Азии, которые отбывают сроки в российских колониях, принуждают подписывать контракты и ехать на войну с Украиной. Об этом российскому изданию «Настоящее время» рассказал уроженец Таджикистана Джовид, находящийся в одной из российских колоний.

По его словам, заключенные из Таджикистана и Узбекистана, которые отбывают с ним наказание в колонии строгого режима недалеко от Москвы, находятся в критической ситуации, так как они не хотят на войну, но и не могут дальше жить в условиях, которые им создали в колонии. По его словам, некоторые заключенные считают, что «лучше пойти на суицид», чем отказаться от гражданства и подписать контракт с Минобороны России. Джовид пояснил, что осужденных иностранцев заставляют отказаться от гражданства их страны и подать на гражданство РФ — одновременно с заключением контракта.

«Если не подпишешься — помещают в штрафной изолятор. Если подписываешь отказную от гражданства, заявление отправляют в Таджикистан. Потом оформляют необходимые бумаги и посылают на войну…», — рассказал он.

«Настоящее время» пишет, что группа заключенных-мигрантов из колонии, где находится Джовид, написала письмо в редакцию, в котором говорится, что там содержатся примерно 400 заключенных с гражданством Таджикистана и Узбекистана. По их словам, с ними обращаются грубо и оскорбляют по религиозному признаку. Сотрудники колонии также призывают остальных заключенных избивать осужденных мигрантов, утверждается в письме.

«На днях составили список, пригрозили, что, несмотря на гражданство, отправят на войну в Украину. Возможно, все истязания как раз связаны с этими планами. Они хотят довести людей до такого состояния, чтобы люди предпочли погибнуть на войне, чем терпеть унижения надзирателей. Они говорят, что кого хотят, того и пошлют на войну. Предлагают идти туда по своей инициативе: в этом случае, говорят, попадете в лучшие места. А если отправят принудительно, то направят прямиком на передовую, где никаких шансов выжить нет», — говорится в письме.