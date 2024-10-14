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Фуад Мурадов сближает Малайзию с Азербайджаном

нам об этом так и сказали
Отдел информации
18:50 443

Председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой (ГКРД) Фуад Мурадов, находящийся с визитом в Малайзии, встретился с заместителем министра национального единства этой страны, сенатором Сарасвати Кандасами (Saraswathy Kandasami).

Заместитель министра расценила визит Ф.Мурадова, как показатель развития отношений между двумя странами по восходящей, рассказала об истории и направлениях деятельности госведомства.

Председатель Госкомитета подробно остановился на диаспоральной политике Азербайджана, деятельности ГКРД и осуществляемых проектах.

В ходе визита председатель Госкомитета встретился с мэром Куала-Лумпура Маймуной Мохд Шариф. Мэр напомнила о своем визите в Баку, подчеркнула гостеприимство, оказанное ей в Азербайджане, и выразила признательность за приглашение официальных лиц Малайзии на предстоящую в Баку 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Фуад Мурадов поделился мнением о проектах, осуществляемых совместно с представителями дружественных Азербайджану народов, студенческой жизни азербайджанской молодежи в Малайзии, обмене опытом в рамках международных проектов.

Председатель Госкомитета посетил и Институт перевода и книги Малайзии (Malaysian Institute of Translation & Books), встретившись с руководителем института Нур Амин Ахмад (Noor Amin Ahmad). Ученый отметил тесное сотрудничеством с ГКРД и посольством Азербайджана в Малайзии, рассказал об изданном на днях сборнике произведений азербайджанских писателей под названием “Письмо души».

Ф.Мурадов встретился и с послом Турции в Малайзии Эмиром Салимом Юкселем и руководителем представительства Института Юнуса Эмре в Малайзии д-ром Омаром Алтуном.

В рамках визита председатель комитета дал интервью Госкорпорации “Радио и телевидение Малайзии” и влиятельному телеканалу региона Юго-Восточной Азии “Awani Global”, коснулся нынешнего уровня и перспектив развития азербайджано-малайзийских отношений, COP29, роли Азербайджана в энергетической безопасности Европы, карабахского конфликта, планах официального Баку во имя мира и безопасности на Южном Кавказе.

Еще одна встреча была проведена с профессорско-преподавательским составом Университета Малайя и Университета Путра-Малайзия (UPM), проведены презентации, посвященные Азербайджану. Вниманию профессорско-преподавательского состава были представлены история карабахского конфликта, Второй карабахской войны и мирная повестка дня официального Баку. Профессор Университета Малайя Рой Энтони Роджерс сообщил, что побывал на освобожденных от оккупации азербайджанских землях и собственными глазами увидел разрушенные армянами мечети и историко-культурные памятники.

Ф.Мурадов посетил и Корпорацию “Селангорская народная библиотека”, а также Национальную библиотеку Малайзии. Было отмечено, что лучший путь сближения народов – это культура, подчеркнуто, что обмен книгами и сотрудничество между библиотеками также вносят свой вклад в развитие азербайджано-малайзийских отношений, поэтому ГКРД ежегодно оказывает поддержку изданию десятков книг на различных языках…

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