Фуад Мурадов сближает Малайзию с Азербайджаном

Председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой (ГКРД) Фуад Мурадов, находящийся с визитом в Малайзии, встретился с заместителем министра национального единства этой страны, сенатором Сарасвати Кандасами (Saraswathy Kandasami). Заместитель министра расценила визит Ф.Мурадова, как показатель развития отношений между двумя странами по восходящей, рассказала об истории и направлениях деятельности госведомства. Председатель Госкомитета подробно остановился на диаспоральной политике Азербайджана, деятельности ГКРД и осуществляемых проектах.

В ходе визита председатель Госкомитета встретился с мэром Куала-Лумпура Маймуной Мохд Шариф. Мэр напомнила о своем визите в Баку, подчеркнула гостеприимство, оказанное ей в Азербайджане, и выразила признательность за приглашение официальных лиц Малайзии на предстоящую в Баку 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Фуад Мурадов поделился мнением о проектах, осуществляемых совместно с представителями дружественных Азербайджану народов, студенческой жизни азербайджанской молодежи в Малайзии, обмене опытом в рамках международных проектов. Председатель Госкомитета посетил и Институт перевода и книги Малайзии (Malaysian Institute of Translation & Books), встретившись с руководителем института Нур Амин Ахмад (Noor Amin Ahmad). Ученый отметил тесное сотрудничеством с ГКРД и посольством Азербайджана в Малайзии, рассказал об изданном на днях сборнике произведений азербайджанских писателей под названием “Письмо души». Ф.Мурадов встретился и с послом Турции в Малайзии Эмиром Салимом Юкселем и руководителем представительства Института Юнуса Эмре в Малайзии д-ром Омаром Алтуном.