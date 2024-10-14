Полковник Джалал Кязымов: «Если мы украли 13-14% от всей суммы, где остальные деньги?»

В Бакинском военном суде прошло очередное заседание по делу о присвоении средств, фигурантами которого являются бывший начальник управления финансов и бюджета Министерства обороны генерал-майор Низами Мамедов, экс-начальник финансовой службы Военно-воздушных сил полковник Джалал Казымов, бывший руководитель финансового управления Сухопутных войск Байрам Байрамов и экс-глава финансовой службы Военно-морских сил Вюсал Ализаде. Как сообщает haqqin.az, заседание проходило под председательством судьи Фикрета Алиева. В ходе слушания полковник Джалал Казымов заявил о желании дополнить свои показания. Он отметил, что находится под арестом уже 33 месяца: «Число 33 — священное. Мы сидим здесь 33 месяца, ожидая, что произойдет дальше. У русских есть поговорка: ожидание смерти хуже самой смерти. Нам предъявлено обвинение в присвоении 143 миллионов манатов. Министерство обороны включает три рода войск: Военно-воздушные силы, Сухопутные войска и Военно-морские силы. Мы считаем, что общий ущерб может составить около 20 миллионов манатов, что составляет примерно 13-14 процентов от заявленной суммы. Если мы, то есть три рода войск, присвоили только 13-14 процентов, то где остальная часть? Я уже 33 месяца пытаюсь найти ответ на этот вопрос, но безуспешно. Такой суммы попросту не существует, она завышена. Мы все готовы выплатить свою долю, но не компенсировать чужие убытки. Возможно, я не справился с руководством, но присвоить такие средства? Это абсурд». Судья напомнил обвиняемому его прежние высказывания: «Вы это говорили?». Полковник ответил: «Повторение — мать учения. В своем последнем слове я выступлю подробнее».

Далее слово предоставили бывшему начальнику финансового управления Сухопутных войск Байраму Байрамову, который также заявил о необходимости дополнить свои показания. Судья предоставил ему такую возможность. Байрамов сообщил, что с февраля 2018 года по ноябрь 2019 года занимал должность начальника финансовой службы в воинской части. В 2018 году было изъято 270 482 маната, в 2019 году — 253 702 маната. Байрамов также указал, что с 2019 года по октябрь 2021 года он работал начальником финансовой службы в другой воинской части, где за этот период было изъято 3 787 341 манат. «Кроме того, в акте проверки министерства финансов 719 328 манатов, которые были выплачены законно, ошибочно показаны как изъятые средства. В своих предыдущих показаниях я уже отмечал, что эта сумма не была изъята. Это также подтвердили в суде начальник отдела финансирования Садых Садыхов и начальник финансовой части Эльмин Бейендалы. Согласно распределению изъятых средств в воинской части, под предлогом выполнения специального задания было выплачено 1 558 000 манатов». Байрам Байрамов добавил, что для покрытия расходов столовой воинской части, а также расходов на прием гостей и другие нужды воинской части, в течение 24 месяцев ежемесячно выплачивалось по 2 тысячи манатов двум магазинам в Бейлагане: продуктовый магазин «Real market» и магазин подарков и канцелярских товаров «Zirvə». Таким образом, за этот период было выплачено 48 тысяч манатов. По его словам, продукты из магазина получали адъютант командира Бейлаганского корпуса, генерал-майора Маиса Бархударова, Ульфат Аббасгулиев, либо водители, повара и бухгалтер Руфат Гулиев. Кроме того, в период с февраля по апрель 2018 года на личные нужды командира воинской части полковника Халида Мамедова ежемесячно выделялось по 6 тысяч манатов, всего — 18 тысяч манатов. Также на личные расходы полковника Рашада Салманова, который впоследствии стал командиром части, за 18 месяцев было выделено 108 тысяч манатов — по 6 тысяч ежемесячно.

Полковник также заявил, что на карту, отправленную ему адъютантом Ульфатом, в течение 5 месяцев переводились суммы по 1700 манатов в месяц, всего 8500 манатов: «Кроме того, от имени командира я перевел одному человеку 4800 манатов за 24 месяца, выплачивая по 200 манатов ежемесячно». Байрамов рассказал, что начальнику штаба генерал-майору Мюнасибу Бабаеву в течение 26 месяцев ежемесячно передавалось по 3000 манатов, что составило 78 тысяч манатов: «В ноябре и декабре 2019 года я передавал ему по 3 тысячи манатов за каждый месяц, в январе 2020 года — 36 тысяч манатов за год вперед, а в январе 2021 года аналогичную сумму — 36 тысяч манатов, по его просьбе. Также я заплатил 8 тысяч манатов за электрический обогреватель и кабель для его дома в поселке Гадрут». Далее полковник сообщил, что когда Физулинский район был освобожден от оккупации, Мюнасиб Бабаев зарезал 10 жертвенных животных, обещал вернуть деньги, но так и не вернул: «Мюнасиб Бабаев зарезал 10 животных по случаю освобождения района, что стоило 2 тысячи манатов. Я заплатил эти деньги, тот сказал, что вернет, но не сделал этого. В апреле 2021 года он попросил у меня 10 тысяч манатов, и я их ему дал. С декабря 2020 года по август 2021 года я ежемесячно оплачивал 6 тысяч манатов за покупки для дома Мюнасиба Бабаева в Гадруте. Покупками занимались водитель по имени Хаял или повар. Деньги передавал бухгалтер Руфат Гулиев. И это я еще не считаю расходы на дни рождения, подарки и праздники».