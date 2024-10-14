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Москва отправила политолога-француза в колонию на три года

19:29 211

Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил гражданина Франции, политолога и эксперта швейцарского «Центра гуманитарного диалога» Лорана Винатье к трем годам колонии по делу о сборе военных данных без регистрации «иностранного агента», сообщает «Медиазона».

По версии следствия, француз на протяжении нескольких лет не регистрировался в Минюсте РФ как «иноагент», а также осуществлял целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности России.

Как уточняет «Медиазона», Винатье обвинили в том, что он встречался с тремя россиянами и собирал сведения «о мобилизации, боевой подготовке войск», а также политической обстановке, которые могут быть использованы против безопасности России.

О задержании Винатье стало известно 6 июня. На следующий день он признал вину. По просьбе гражданина Франции дело рассматривалось в особом порядке, то есть без представления доказательств. В прениях политолог заявил, что у него на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей, 18-летняя дочь и пожилые родители.

Президент Франции Эммануэль Макрон называл обвинения в отношении Винатье частью кампании «дезинформации» Москвы, которая ведется на фоне военных действий в Украине, и подчеркнул, что француз «получит все формы консульской защиты, которые необходимы в таком случае».

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