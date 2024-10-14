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Лига наций: Азербайджан против Словакии

Четвертый шанс Сантуша не проиграть; обновлено
Отдел спорта
19:45 306

Стартовые составы

Азербайджан: Мехти Джаннатов, Бадави Гусейнов, Рахиль Мамедов, Антон Кривоцук, Гисмат Алыев, Эльвин Джафаргулиев, Джейхун Нуриев, Алексей Исаев, Торал Байрамов, Рамиль Шейдаев, Махир Эмрели.

Словакия: Марек Родак, Милан Шкриньяр, Любомир Шатка, Петер Пекарик, Давид Ганцко, Станислав Лоботка, Ондрей Дуда, Ласло Бенеш, Томаш Суслов, Лукаш Гараслин, Давид Стрелец.

*** 19:31

Сегодня в 20:00 в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется матч 4-го тура Лиги наций между сборными Азербайджана и Словакии.

Судить встречу будет бригада арбитров из Норвегии во главе с Роитом Сагги.

Сборная Азербайджана под руководством Фернанду Сантуша проиграла первые три матча - Швеции (1:3), Словакии (0:2) и Эстонии (1:3). Это четвертая попытка португальского специалиста все-таки набрать очки.

Словакия, помимо победы над Азербайджаном, обыграла Эстонию (1:0) и сыграла вничью со Швецией (2:2).

Турнирное положение

1.Швеция - 7 очков, разница мячей 8-3 (3 матча)

2.Словакия - 7, 5-2 (3)

3.Эстония - 3, 3-5 (3)

4.Азербайджан - 0, 2-8 (0).

В 22:45 по бакинскому времени в нашей группе начнется матч Эстония - Швеция.

Лига наций: Азербайджан против Словакии
Лига наций: Азербайджан против Словакии Четвертый шанс Сантуша не проиграть; обновлено
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