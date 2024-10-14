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Генштаб об ударе «Хезболлы» по военной базе Израиля: «Нападение тяжелое, последствия болезненные…»
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Генштаб об ударе «Хезболлы» по военной базе Израиля: «Нападение тяжелое, последствия болезненные…»

Ответ Израиля «Хезболле» будет мощным

19:39 94

Израиль мощно ответит «Хезболле» на удар, который ее беспилотник нанес по израильской военной базе близ Биньямины, где погибли четверо солдат. Об этом министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил в телефонном разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщила пресс-служба израильского военного ведомства.

«Министр Галант проинформировал министра [Остина] об атаке БПЛА, совершенной «Хезболлой» вечером [13 октября], в результате которой погибли четверо военных Армии обороны Израиля и многие были ранены. Министр Галант подчеркнул серьезность этой атаки и мощность ответа, который будет дан «Хезболле», - говорится в заявлении.

Вечером 13 октября армия Израиля сообщила, что ее базу близ Биньямины, где проходили подготовку военнослужащие бригады «Голани», атаковал беспилотник, запущенный из Ливана вооруженными формированиями «Хезболлы». Армия официально подтвердила гибель четырех военных - все они рядовые из бригады «Голани». Израильская служба скорой помощи ранее заявляла, что в общей сложности после инцидента близ Биньямины госпитализирован 61 раненый.

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