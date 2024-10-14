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В Женеве встретились спикеры парламентов Азербайджана и Ирана

20:05 627

В Женеве состоялась встреча председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой и спикера Меджлиса Исламского совета Ирана Мохаммад Багера Галибафа, сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса.

В беседе председатель иранского парламента выразил заинтересованность Исламской Республики в дальнейшем укреплении отношений с Азербайджаном. Галибаф отметил, что Иран придает особое значение отношениям с Азербайджаном. Он добавил, что на уровне парламентов будет продолжена позиция по дальнейшему расширению связей.

По его словам, Иран считает, что дальнейшее укрепление экономических и культурных связей будет способствовать миру и безопасности во всем регионе. Было отмечено, что следует широко использовать возможности экономического сотрудничества, в том числе транспортного, региональных коммуникаций. Председатель парламента Ирана отметил важность сотрудничества в формате «3+3».

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что между Азербайджаном и Ираном развиваются отношения сотрудничества по различным направлениям. Она подчеркнула важность соглашений, достигнутых в двустороннем формате, реализуемых совместных проектов с точки зрения дальнейшего расширения сотрудничества. С.Гафарова отметила, что Азербайджан придает большое значение обеспечению мира и безопасности, сотрудничества в регионе.

На встрече также обсуждались вопросы, связанные с парламентской конференцией, которая состоится в ноябре текущего года в Баку в рамках COP29. Была отмечена важность совместной деятельности парламентов на многосторонних платформах по климатическим вопросам.

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