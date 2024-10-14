Месседж Алиева Брюсселю: «Будет жаль, если из-за армяно-азербайджанских отношений произойдет регресс в отношениях Азербайджана с Евросоюзом»

«Азербайджан полон решимости сыграть роль моста между различными регионами мира и в период председательства в СОР в следующем году. Переход на зеленую энергию является важным вопросом, стоящим в нашей широкой повестке дня. Учитывая, что часть запланированных проектов уже реализована, в предстоящие годы доля возобновляемой энергии в нашем энергетическом секторе значительно увеличится, и мы готовы сотрудничать с бельгийскими компаниями в этой области». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время церемонии принятия верительных грамот чрезвычайного и полномочного посла Королевства Бельгии в Азербайджане Жюльена де Фрайпона. Касаясь отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом, Ильхам Алиев заявил, что Брюссель был местом, где при поддержке президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля успешно проводились переговоры между Арменией и Азербайджаном, и был достигнут важный прогресс. Но, к сожалению, армянская сторона решила не продолжать этот процесс, который называется Брюссельским. Однако, в любом случае, это был положительный процесс, давший очень хороший результат и опыт.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в нынешних условиях внимание больше сосредоточено на двусторонней плоскости. Глава государства подчеркнул, что все пункты мирного договора равноценны, их нельзя отделить друг от друга. Президент Ильхам Алиев заявил, что считает в связи с этим странное предложение правительства Армении «подписать все, что было согласовано до сих пор, а несогласованные положения оставить на последующие этапы» как совершенно далекое от реальности, и подчеркнул, что ему не известен прецедент подобного подхода. Глава государства отметил, что в период оккупации азербайджанских земель существовали так называемые «Мадридский процесс, принципы», и одним из главных обговоренных обеими сторонами положений было то, что ничто не может считаться согласованным, пока не согласованы все вопросы. «Такова была позиция тогдашних сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Армении и Азербайджана, и мы остаемся на этой позиции. К сожалению, некоторые члены бывшей Минской группы изменили свою позицию по этому вопросу и поддерживают нынешнее нереальное предложение Армении», - добавил глава государства. Президент Ильхам Алиев сказал, что во многих случаях армянская сторона, выдвигая эти предложения, демонстрирует, что она якобы хочет мира. Но они заведомо знают, что эти предложения не могут быть приняты. Несмотря на все это, процесс продолжается. Президент Азербайджана подчеркнул, что когда азербайджанские земли находились под оккупацией – с 1992 по 2020 год, Азербайджан потратил 28 лет и результат был нулевым. А сейчас переговоры ведутся уже два года. Поэтому надо быть терпеливыми, реалистичными и верить, что мир на Южном Кавказе в конечном итоге будет достигнут.