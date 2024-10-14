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Трамп заявил, что с Камалой Харрис «что-то не так»

20:14 1108

Экс-президент США и кандидат на президентских выборах от республиканцев Дональд Трамп подверг сомнениям умственные способности его оппонента - кандидата от демократов Камалы Харрис.

«Я считаю, что очень важно, чтобы Камала Харрис прошла тест на когнитивную выносливость и умственную гибкость. Ее действия привели к тому, что многие полагают, что с ней, возможно, что-то не так», - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он отметил, что, по его мнению, Харрис «медленно и вяло отвечает даже на самые простые вопросы». Намекая на то, что подобные претензии у него были и к президенту США Джо Байдену, Трамп добавил: «Мы проходили через это почти четыре года, мы не должны делать это снова».

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