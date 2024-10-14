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Эрдоган о бюрократии, которая смотрит на граждан свысока

Отдел информации
20:34 788

«Мы будем проявлять нулевую терпимость к событиям, которые могут отдалить наш народ от государства. Мы не можем мириться с управленцами, оторванными от общества, улиц и предпринимателей. Мы не потерпим высокомерных чиновников». Так заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что чиновники должны служить народу.

«Оказывать достойные услуги гражданам, решать их проблемы и поддерживать развитие городов — это трудная миссия, возложенная на управленцев. Просиживание в кресле и поездки на машине с государственными номерами не делают человека ни уважаемым, ни государственным деятелем. Без симпатии и молитв народа нельзя по-настоящему стать государственным деятелем. Наши губернаторы, представляющие государство в регионах, — это руки и глаза государства, протянутые народу.

В прошлом элитарное мышление, строившее стены между государством и народом, рассматривавшее их как два разных мира, нанесло огромный ущерб нашей стране. Государство считало некоторых своих граждан угрозой. Оно вмешивалось во внешний вид женщин с покрытой головой и мужчин с длинными волосами и бородой. Людей пытались противопоставить друг другу, называя их прогрессивными или отсталыми. Миллионы наших граждан оказывались на обочине лишь за то, что говорили на родном языке. У бюрократической олигархии, смотрящей на своих граждан свысока, нет места в нашем представлении о государстве», — сказал Эрдоган.

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