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Генштаб об ударе «Хезболлы» по военной базе Израиля: «Нападение тяжелое, последствия болезненные…»
Новость дня
Генштаб об ударе «Хезболлы» по военной базе Израиля: «Нападение тяжелое, последствия болезненные…»

Нетаньяху на атакованной базе обещает: «Будем бить «Хезболлу» везде...»

20:55 523

Израиль продолжит наносить удары по движению «Хезболла» по всему Ливану, включая Бейрут. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху во время посещения базы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), подвергшейся атаке с ливанской территории.

«Мы продолжим беспощадно наносить удары по «Хезболле» во всех частях Ливана, в том числе в Бейруте», - сказал Нетаньяху в ходе видеообращения, которое распространила его канцелярия.

По словам премьера, Израиль «ведет тяжелую борьбу» против иранской «оси зла», цель которой состоит в уничтожении Израиля.

«Мы продолжаем сражаться, мы платим тяжелую цену, но добиваемся огромных успехов», - отметил Нетаньяху.

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