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Зеленский заявил о «фактическом включении» Северной Кореи в войну

21:09 1160

Президент Украины Владимир Зеленский 14 октября заслушал доклады разведок и заявил о фактическом включении в войну Северной Кореи.

«Провел Ставку. Несколько вопросов. Среди главного был доклад разведок - Службы внешней разведки и ГУР о намерениях россиян на осень – зиму. Все довольно подробно. Фактически включение в войну Северной Кореи. Также отношения России с некоторыми другими странами, которые, к сожалению, инвестируют в затягивание войны», - заявил Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

Президент сообщил, что на Ставке речь шла об отношениях с партнерами и вероятных шагах, которые могут помочь Украине обороняться.

«…Кто бы ни помогал России, будем реагировать так жестко, как нужно для защиты Украины. Будет и соответствующая наша работа с партнерами, чтобы российские намерения не сработали», – заявил президент Украины.

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