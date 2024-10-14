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Алиев рассказал послу Эстонии о мирном договоре между Баку и Ереваном

21:23 440

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 14 октября принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Эстонской Республики в Азербайджане Вайно Рейнарта.

Глава государства во время беседы с послом Эстонии отметил важность определения новых возможностей для расширения повестки дня двусторонних отношений, развития сотрудничества в торговой, экономической, инвестиционной и других сферах, указав, что для этого есть хороший потенциал.

В свою очередь Вайно Рейнарт сказал, что для него честь быть назначенным послом в Азербайджане. Он подчеркнул, что процессы развития в столице Азербайджана, свидетелем которых он стал в свой нынешний приезд в Баку, произвели на него глубокое впечатление. Дипломат отметил, что Эстония придает значение связям с Азербайджаном как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

Посол подчеркнул, что Эстония с удовлетворением следит за усилиями Азербайджана по достижению мирного договора с Арменией, а также поддерживает усилия, предпринимаемые в этом направлении на международном уровне.

Коснувшись двусторонних отношений, Вайно Рейнарт отметил наличие больших возможностей для углубления сотрудничества. Он выразил надежду, что отношения будут развиваться, особенно в экономической сфере.

Президент Ильхам Алиев в плане отношений в политической сфере отметил важность обсуждения вопросов, связанных с развитием связей как на двусторонней основе, так и в рамках Европейского Союза и других международных институтов. Коснувшись мирного договора между Азербайджаном и Арменией, глава государства сказал, что Баку был инициатором этого процесса и выдвинул базовые принципы мирного договора. Сообщив, что в этом направлении идет активная работа, президент Азербайджана подчеркнул важность достижения договоренностей по всем положениям мирного договора, затронул значение каждого положения этого договора с точки зрения служения региональной стабильности.

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