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Между Индией и Канадой скандал

21:45 440

Министерство иностранных дел Индии отзывает посла республики в Канаде Санджая Кумара Верму и нескольких других дипломатов в связи с опасениями за их «безопасность». Об этом говорится в пресс-релизе индийского МИД.

Ранее ведомство отвергло заявления Канады, в которых содержатся обвинения в том, что индийский посол в Оттаве причастен к заговору с целью убийства одного из лидеров сикхской общины североамериканской страны Хардипа Сингха Ниджара.

Как указало индийское министерство, в МИД был вызван поверенный в делах посольства Канады в Нью-Дели. Ему сообщили, что «необоснованное преследование индийского посла и других дипломатов и должностных лиц в Канаде совершенно неприемлемо». Ведомство считает, что «в атмосфере экстремизма и насилия действия правительства Трюдо поставили под угрозу безопасность дипломатов»: «…Правительство Индии приняло решение отозвать посла и других преследуемых дипломатов и должностных лиц».

МИД Индии также принялл решение выслать из страны шесть дипломатов Канады. «Правительство Индии приняло решение выслать шесть канадских дипломатов», - указало министерство.

«Им было предложено покинуть Индию до 23:59 в субботу, 19 октября 2024 года», - уточнило ведомство.

Отношения между Оттавой и Нью-Дели обострились после того, как Канада в сентябре 2023 года решила выслать одного из старших дипломатов Индии в связи с предположениями о причастности спецслужб республики к убийству Ниджара на канадской территории. Нью-Дели считает его «террористом», поскольку тот выступал за создание на месте штата Пенджаб, большую часть населения которого составляют представители сикхизма, независимого сикхского государства Халистан. Нью-Дели тогда отверг обвинения Оттавы и в ответ выслал канадского дипломата. В МИД Индии считают, что канадские политические деятели открыто симпатизируют экстремистам из числа представителей сикхской общины, которые выступают за создание Халистана.

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