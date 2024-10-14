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Генштаб об ударе «Хезболлы» по военной базе Израиля: «Нападение тяжелое, последствия болезненные…»

Эрдоган о слабости ООН: Не может защитить свой персонал, это позор

21:50 188

Образ Организации Объединенных Наций, которая не может защитить даже свой персонал, является позором для международной системы и вызывает обеспокоенность, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина.

«Чего еще ждет Совет Безопасности ООН, чтобы остановить Израиль?», - сказал турецкий лидер, комментируя бездействие всемирной организации на фоне происходящего на Ближнем Востоке, его цитирует Anadolu.

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