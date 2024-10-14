Франция арестовала имущество российских бизнесменов

Суд во Франции наложил арест на имущество двух российских предпринимателей на сумму более €70 млн в рамках расследования дела о возможном отмывании денег, передает AFP со ссылкой на источники.

Под арест попала приобретенная бизнесменами в 2012–2014 годах недвижимость на юго-востоке Франции: поместье площадью 22,5 га в Грассе (департамент Приморские Альпы) и виллы в Сен-Рафаэле и Гримо (департамент Вар). Также в деле фигурируют люксовые автомобили.