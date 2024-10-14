Франция арестовала имущество российских бизнесменов
Суд во Франции наложил арест на имущество двух российских предпринимателей на сумму более €70 млн в рамках расследования дела о возможном отмывании денег, передает AFP со ссылкой на источники.
Под арест попала приобретенная бизнесменами в 2012–2014 годах недвижимость на юго-востоке Франции: поместье площадью 22,5 га в Грассе (департамент Приморские Альпы) и виллы в Сен-Рафаэле и Гримо (департамент Вар). Также в деле фигурируют люксовые автомобили.
Имущество, пишет издание, может принадлежать предпринимателям российского происхождения Руслану Горюхину и Михаилу Опенгейму.
Расследование в отношении бизнесменов было начато парижской прокуратурой в марте, сообщили AFP в прокуратуре Парижа. Имущество предпринимателей арестовали в сентябре. В ходе проверок у следствия появились «серьезные подозрения в сокрытии происхождения средств», направленных на покупку этой недвижимости и другого имущества, рассказал AFP источник, близкий к расследованию. Внимание прокуратуры привлекли условия приобретения недвижимости: для этого, в частности, использовались займы, предоставленные частными компаниями, зарегистрированными на Кипре и Британских Виргинских островах, пояснили в ведомстве. В прокуратуре отметили, что отмывание средств, в котором подозревают предпринимателей, может быть отягчено участием в организованном преступном сообществе. В нотариальных конторах, которые помогали оформлять сделки, а также в домах обвиняемых прошли обыски. «В рамках этой процедуры на сегодняшний день произведено восемь арестов имущества, также [арестованы] два автомобиля класса люкс», — сообщили AFP в парижской прокуратуре. Общая стоимость двух машин составила €670 тыс., остального имущества — €69,8 млн, уточнили в ведомстве. Также были арестованы акции компании одного из предпринимателей на сумму почти €2,7 млн.