Ликвидирован еще один командир ХАМАС

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации в ходе ударов израильских ВВС в секторе Газа в сентябре командира воздушных сил движения ХАМАС Самира Абу Дакка.

«Абу Дакка сменил предыдущего главу воздушных сил ХАМАС, который был уничтожен в октябре 2023 года», - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

По данным израильских военных, Абу Дакка ответственен за «запуск беспилотников и дронов в сторону израильской территории и войск Армии обороны Израиля» и «являлся важным источником знаний в воздушных силах ХАМАС».

Ликвидированный командир «был среди тех, кто отвечал за проникновение парапланов и БПЛА на израильскую территорию во время резни 7 октября», добавили в ведомстве.