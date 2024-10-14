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Эрдоган: Турция не забудет помощь Азербайджана

14 октября 2024, 22:19 1465

Турция не забудет оказанную ей помощь, в особенности Азербайджаном, в период разрушительных землетрясений 2023 года, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге по итогам заседания Кабмина в понедельник в Анкаре.

Турецкий лидер заверил, что Анкара в трудную минуту также незамедлительно поможет дружественным странам: «Мы протянем руку помощи нашим братьям, задействуем все ресурсы на безвозмездной основе».

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция и далее будет активно развивать связи с тюркским миром, в том числе посредством Организации тюркских государств.

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