Эрдоган: Турция не забудет помощь Азербайджана

Турция не забудет оказанную ей помощь, в особенности Азербайджаном, в период разрушительных землетрясений 2023 года, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге по итогам заседания Кабмина в понедельник в Анкаре.

Турецкий лидер заверил, что Анкара в трудную минуту также незамедлительно поможет дружественным странам: «Мы протянем руку помощи нашим братьям, задействуем все ресурсы на безвозмездной основе».

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция и далее будет активно развивать связи с тюркским миром, в том числе посредством Организации тюркских государств.