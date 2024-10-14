Беспилотники атаковали «объекты» в Брянской области

Средства противовоздушной обороны сбили 16 беспилотников над Брянской областью в период с 18:50 до 20:00 мск, сообщает Минобороны России.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации»,— говорится в сообщении ведомства.

Какие именно объекты, в заявлении не уточняется.