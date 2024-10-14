Беспилотники атаковали «объекты» в Брянской области
14 октября 2024, 22:24 883
Средства противовоздушной обороны сбили 16 беспилотников над Брянской областью в период с 18:50 до 20:00 мск, сообщает Минобороны России.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации»,— говорится в сообщении ведомства.
Какие именно объекты, в заявлении не уточняется.
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