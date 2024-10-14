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В Баку отметили Национальный день Венгрии

14 октября 2024, 22:34 584

По случаю Национального дня Венгрии – 68-й годовщины Венгерской революции 1956 года – посольство Венгрии в Азербайджане провело официальный прием.

Посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма рассказал о Национальном дне своей страны, пути ее развития, подчеркнув, что связи между Венгрией и Азербайджаном расширяются с каждым годом.

Министр труда и социальной защиты населения, сопредседатель Совместной комиссии между правительствами Азербайджана и Венгрии с азербайджанской стороны Сахиль Бабаев от имени правительства Азербайджана поздравил посла и дружественный венгерский народ с Национальным днем Венгрии.

Министр подчеркнул, что Венгрия является надежным другом и стратегическим партнером Азербайджана, отметив, что между двумя народами существуют глубокие и прочные связи. Политические отношения между странами находятся на высоком уровне. Личная дружба и взаимное доверие между главами государств, а также взаимные визиты на высшем уровне вносят важный вклад в дальнейшее укрепление этих связей. Подписание Совместной декларации о расширенном стратегическом партнерстве в 2023 году вновь подтвердило стратегическое сотрудничество между двумя странами, добавив новое содержание в совместное взаимодействие.

Сахиль Бабаев отметил, что на данный момент между Азербайджаном и Венгрией подписано более 60 документов, и что экономические отношения между двумя государствами демонстрируют устойчивый рост. В первые 8 месяцев этого года товарооборот между Азербайджаном и Венгрией увеличился почти на 30 процентов.

Министр также подчеркнул важную роль деятельности межправительственной комиссии в развитии двусторонних связей, указав, что до настоящего времени было проведено 10 заседаний комиссии, а 11-е заседание планируется в следующем году в Будапеште.

Бабаев отметил, что Венгрия активно участвует в восстановительных и строительных работах на освобожденных территориях Азербайджана, количество прямых рейсов венгерской авиакомпании Wizz Air с каждым годом увеличивается, а в рамках стипендиальной программы Stipendium Hungaricum более 700 азербайджанских студентов обучаются в Венгрии.

Министр также добавил, что Азербайджан активно готовится к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата и рассчитывает на активное участие Венгрии в этом мероприятии. Он выразил уверенность, что венгерские друзья внесут значительный вклад в успешное проведение конференции, и что традиционные дружеские отношения между двумя странами будут и дальше укрепляться.

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