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Громкий процесс начался в Британии

14 октября 2024, 22:50 1155

В британском городе Солсбери начались общественные слушания по делу о смерти Дон Стерджесс в результате отравления «Новичком» в июле 2018 года. Об этом информирует Русская служба BBC.

Стерджесс погибла спустя несколько месяцев после того, как тем же веществом были отравлены бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 44-летняя Стерджесс получила флакон, в котором, как она думала, были духи. Она нанесла на себя жидкость, которая оказалась ядом нервно-паралитического действия, и позже умерла. Ее партнер, Чарли Роули, тоже был отравлен, но остался жив.

Британское правительство считает, что отравление Скрипаля было организовано агентами российских спецслужб. Скрипаль был осужден в России за госизмену и в 2010 году освобожден в ходе обмена четырех человек, осужденных в России, на десятерых арестованных в США российских шпионов.

Упаковка поддельного флакона духов, который был найден в доме Чарли Роули

«Когда Стерджесс была отравлена «Новичком» через четыре месяца после отравления Скрипалей, казалось вполне вероятным, что она стала невинной жертвой совершенной с участием других государств преступной и возмутительной попытки убийства», — сказал на слушаниях адвокат Эндрю О`Коннор, добавив, что в ходе общественного расследования предстоит установить, действительно ли смерть Стерджесс прямо связана с отравлением Скрипалей.

Вслед за О`Коннором выступил адвокат Адам Строу, представляющий интересы семьи Стерджесс. Он отметил, что у Чарли Роули в результате отравления до сих пор есть «проблемы с ногами, зрением, равновесием и памятью». Строу добавил, что симптомы Стерджесс и Роули были очень похожи на симптомы Скрипалей.

Майкл Менсфилд (еще один адвокат, представляющий интересы семьи Стерджесс) поставил главный вопрос, на который следует ответить в ходе слушаний, так: «Провалились ли [британские правоохранительные органы] в том, чтобы предотвратить атаку химическим оружием?». Он добавил, что события в Солсбери показали, что «из дела Литвиненко не было извлечено никаких уроков».

Лондонская полиция установила трех подозреваемых в отравлении Скрипалей: Дениса Сергеева, Александра Мишкина и Анатолия Чепигу. В Великобритании они использовали псевдонимы Сергей Федотов, Александр Петров и Руслан Боширов.

По версии следствия, «Новичок» нанесли на ручку двери дома Скрипаля в Солсбери. Бывшего российского разведчика и его дочь, приехавшую к нему из России, нашли без сознания, но смогли вылечить.

Во время слушаний было оглашено письменное заявление самого Скрипаля, который возложил ответственность за покушение на свою жизнь на президента России Владимира Путина: «Я считаю, что Путин все самые важные решения принимает самостоятельно, поэтому, по моему мнению, он как минимум должен был дать разрешение на покушение на Юлию и на меня».

Ожидается, что общественные слушания продлятся до начала декабря, а окончательный отчет будет опубликован в 2025 году.

Как сообщалось ранее, Сергей и Юлия Скрипаль не будут лично давать показания в ходе этих слушаний из соображений безопасности. Из соображений национальной безопасности онлайн-трансляция общественных слушаний проходит с 10-минутной задержкой. Рассмотрение некоторых доказательств будет засекречено. Цель общественных слушаний — детально изучить обстоятельства жизни и смерти Дон Стерджесс, обозначить, кто несет за нее ответственность, и разобраться, можно ли было ее предотвратить. Кроме того, следствие намерено выявить возможную причастность России к смерти Стерджесс.

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