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Эрдоган: «Израиль не ограничится оккупацией Ливана»

Отдел информации
14 октября 2024, 22:59 999

Заявления из кабинета (премьер-министра Израиля Биньямина) Нетаньяху ясно показывают, что Израиль не ограничится лишь оккупацией Ливана. Так заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции, проведенной после закрытого заседания правительства.

Эрдоган подчеркнул, что нападение Израиля на миротворческие силы ООН в Ливане является «последней линией». «То, что администрация Израиля демонстрирует такое высокомерие, что осмеливается угрожать и нападать на временные миротворческие силы ООН в Ливане, показывает всю серьезность ситуации для тех, кто до сих пор надеется на возможность договоренностей. Для международной системы позорно и тревожно, что Организация Объединенных Наций, неспособная защитить даже своих собственных сотрудников, так себя дискредитирует. Откровенно говоря, нас удивляет, что Совбез до сих пор ждет, чтобы остановить Израиль. Представьте себе: израильские танки въезжают в штаб-квартиру ООН, нападают на миротворцев, ранят некоторых из них, но Совет Безопасности ООН лишь наблюдает за этим бандитизмом с трибуны. Это и называется беспомощностью», — заявил президент Турции.

Эрдоган также отметил, что Турция продолжает принимать меры безопасности в ответ на события на Ближнем Востоке: «Наши министры обороны и иностранных дел очень четко представили текущую ситуацию на закрытом заседании парламента. Мы принимаем все необходимые меры и будем их принимать. Чем выше наш сдерживающий потенциал как государства, тем больше у нас шансов защититься от пожара, который охватывает наш регион. Мы твердо намерены вывести Турцию невредимой из этого кризиса, который разрушает весь наш регион».

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