Шольц с Эрдоганом зарыли топоры

Начиная с 2023 года Турция прилагает немалые усилия, чтобы в рамках пакета, стоимость которого, по имеющимся данным, составляет 5,6 миллиарда долларов, приобрести как минимум сорок многоцелевых истребителей четвертого поколения Eurofighter («Тайфун»). Однако этот процесс был заблокирован из-за негативного отношения к сделке ряда политических партий, входящих в коалиционное правительство Федеративной Республики Германия. Тем не менее, в последнее время, согласно сообщениям западных СМИ, правительство в Берлине решило пересмотреть запрос Анкары. Как сообщается, на прошлой неделе Федеральный совет безопасности ФРГ разрешил на своем секретном заседании консорциуму Eurofighter поделиться с Турцией характеристиками Eurofighter и начать технические консультации. Судя по всему, на согласие немецкого правительства пересмотреть вопрос продажи боевых самолетов Турции, контролирующей восточные границы блока НАТО, повлияли рост напряженности на Ближнем Востоке, страх перед возможным конфликтом между Ираном и Израилем, а также возросшая угроза Европе со стороны Российской Федерации.

Отметим, что самолеты Eurofighter производятся международным консорциумом, в который входят Германия, Испания, Италия и Великобритания. Все члены консорциума, кроме Германии, поддерживали продажу истребителей Анкаре, и только Берлин долгое время блокировал эту сделку из-за опасений, что Турция может использовать самолеты в Сирии и Ираке, где противостоит террористической организации РПК/ОНС. Здесь важно уточнить, что на протяжении долгого времени отношения на треке Берлин - Анкара оставались напряженными из-за того, что Турция использовала в антитеррористических операциях в Сирии и Ираке оружие немецкого производства, в частности танки Leopard. Но, похоже, эти отношения постепенно начинают смягчаться. В ходе минувших выходных Федеральный совет безопасности Германии провел секретное заседание, на котором утвердил поставку Турции оружия на сумму 368 миллионов долларов, что явилось одним из наиболее значительных событий в турецко-германских отношениях последних лет. Пакет поставок включил в себя 100 зенитных ракет и торпед для ВМС Турции, а также материалы для модернизации турецких подводных лодок и фрегатов. Der Spiegel пишет, что это решение было принято в прошлом месяце после встречи на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке канцлера Германии Олафа Шольца с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По данным немецкого правительства, Шольц планирует посетить Анкару 19 октября, где, как ожидается, канцлер ФРГ намерен достичь соглашения по вопросу об ускоренной депортации на родину около 15 тысяч граждан Турции, чьи прошения о предоставлении убежища были отклонены. Предварительно Анкара согласилась принимать обратно по 200 граждан в неделю. В обмен на что Берлин должен ускорить визовые процедуры для турецких граждан, приостановленные уже больше года. Тем не менее Анкара, как ожидается, отклонит предложение о массовой депортации своих граждан и в качестве компромисса предложит правительству ФРГ техническое сотрудничество по идентификации граждан, у которых отсутствуют паспорта или удостоверения личности. В Анкаре полагают, что, несмотря на заявления Берлина, визовый вопрос является скорее политическим, и при наличии желания его можно урегулировать. Отмечается также, что, несмотря на возможные трудности в турецко-германских переговорах, в вопросе продажи истребителей Eurofighter достигнут значительный прогресс.

Акиф Чагатай Кылыч, главный советник президента Эрдогана, отметил, что в сделке по Eurofighter наметились определенные подвижки, однако раскрывать детали не стал. Известно лишь, что на прошлой неделе представитель Министерства национальной обороны Турции контр-адмирал Зеки Актюрк заявил на еженедельной пресс-конференции, что процесс продажи истребителей Eurofighter идет в позитивном ключе. По словам Актюрка, Анкара рассчитывает, что вскоре решение будет найдено. В свою очередь, компания Airbus, являющаяся основным партнером консорциума Eurofighter, сообщила в специальном заявлении для прессы, что поставки Турции боевых самолетов могут начаться раньше, чем ожидалось. «Airbus оказывает значительную поддержку в преодолении политических проблем, - заявил, в частности, глава Airbus в Турции Саймон Уорд. – В результате, мы можем увидеть Eurofighter в Турции довольно скоро». Как ожидается, на начальном этапе Турция получит 24 истребителя Eurofighter. Оставшиеся 16 боевых самолетов будут переданы на следующих этапах.