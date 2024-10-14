Есть свет в конце Зангезурского тоннеля…

Выступая на прошлой неделе в Ереване на конференции «Перекресток мира: соединяя безопасность и демократию», премьер-министр Никол Пашинян вновь инициировал несколько поутихшую за последние недели дискуссию вокруг темы «Зангезурского коридора». Глава правительства Армении предложил новую интерпретацию так и не выполненного 9-го пункта Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, заявив, что пограничники ФСБ России могут выполнять в данном коридоре определенную функцию, но не «контроля», а «мониторинга». Именно так Пашинян интерпретировал содержание 9-го пункта Трехстороннего заявления, в котором указано, что «…контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ Российской Федерации». Что, по мнению армянского премьера, предполагает возможное выполнение Москвой функции мониторинга, то есть контроля за тем, как Армения исполняет свои обязательства.

Ряд участников конференции восприняли пассаж Пашиняна как уступку России и его согласие передать Москве контроль над транспортными коммуникациями между Азербайджаном и Нахчываном. Хотя на самом деле это никак не приближающая решение проблемы очередная интерпретация пункта многострадального Трехстороннего соглашения, на которое так горазд армянский премьер. Дело в том, что указанное в 9-м пункте понятие «контроль» и предложенное Николом Пашиняном определение «мониторинг» имеют принципиально разный смысл. Прежде всего потому, что Россия не собирается размещать свои пограничные войска в «Зангезурском коридоре», чтобы стоять в стороне и наблюдать за тем, как им распоряжается Армения. Цель Москвы — именно контроль над коридором, а никакой не мониторинг. В чем, собственно, и заключена геополитическая суть 9-го пункта Трехстороннего соглашения. Не случайно в Кремле не сочли нужным даже комментировать очередную импровизацию Пашиняна, выглядящую крайне несерьезной еще и потому, что ранее армянский премьер трактовал 9-й пункт совершенно иначе. В частности, Пашинян утверждал, что в нем вообще не были отражены обязательства России по контролю над транспортными коммуникациями между Азербайджаном и Нахчываном, из чего вытекало, что безопасность этого маршрута должна была обеспечиваться… самой Арменией. И вот теперь армянский премьер решил «смягчить» позицию и допустил возможное участие России, правда, только в качестве наблюдателя.

Депутат парламента Армении Тигран Абрамян, являющийся одним из наиболее заметных представителей реваншистских и пророссийских кругов этой страны, назвал риторику Пашиняна в своем аккаунте в социальных сетях «ложью и манипуляцией». «Неужели премьер-министр Армении не знает разницу между понятиями «мониторинг» и «контроль»? - задался вопросом Абрамян. - Я уверен, что прекрасно знает, но продвигает очередную ложь». Армянский парламентарий пояснил, что контроль подразумевает как мониторинг, так и управление ситуацией, что может означать более широкие полномочия с точки зрения обеспечения безопасности коммуникаций. Отметим в этой связи, что именно вопрос контроля России над коридором, обговоренный в Трехстороннем заявлении, является одной из главных причин, препятствующих его открытию. Армения не желает выполнять свое обязательство по обеспечению беспрепятственного сообщения и перевозки грузов между Азербайджаном и Нахчываном, настаивая на введении погранично-таможенного контроля на этих транспортных коммуникациях, и, соответственно, не намерена уступать России суверенитет над данными коммуникациями.

Иран, который также категорически против открытия «Зангезурского коридора», обосновывает свою позицию двумя аргументами. Не возражая в принципе против функционирования «Зангезурского коридора», Тегеран решительно против контроля над ним со стороны России и называет сохранение суверенитета Армении над данной территорией своей «красной линией». Что же касается Турции, еще одной страны региона, заинтересованной в открытии «Зангезурского коридора», то ее отношение к контролю Москвы пока не ясно. И если раньше можно было говорить, что Турция однозначно поддерживает выполнение 9-го пункта Трехстороннего соглашения в его исходном виде, то сегодня, на фоне усилившейся региональной конкуренции между Анкарой, Москвой и Тегераном, остается непонятным, соответствует ли геополитическим интересам Анкары российский контроль над «тюркским коридором», соединяющим Турцию через Азербайджан с государствами Центральной Азии. Как известно, в качестве альтернативы для создания транспортных связей между Азербайджаном и Нахчываном рассматривается также маршрут через Иран. Мало того, на основе соглашения, достигнутого между Тегераном и Баку, уже ведутся работы по реализации этого маршрута, который в Иране называют «Аразской дорогой».

Для Анкары не имеет принципиального значения, через какую именно страну – Армению или Иран - будет проложен транспортный коридор в Центральную Азию через Азербайджан и Каспийское море. Турецкий министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу заявил на днях в интервью телеканалу Kanal7, что транспортный коридор, соединяющий восточные регионы Азербайджана с Нахчываном, может проходить как через Иран, так и через Армению. При этом Уралоглу отметил, что в первом случае длина маршрута составит 61 километр, а во втором — около 43 километров. «Зангезурский коридор» является либо альтернативой, либо дополнением к железнодорожной линии Баку - Тбилиси - Карс, чтобы расширить ее пропускную способность, - пояснил турецкий министр. - Проект пересечет Каспийское море, пройдет из Азербайджана в Армению или Иран, а затем в Нахчыван, Дилуджу, Игдыр и Карс. Вся инфраструктура на важных участках азербайджанской стороны уже создана. В направлении Нахчывана начнутся восстановительные работы на существующей линии, а на турецкой стороне мы провели тендеры на строительство 224 километров и вскоре приступим к работе. В любом случае коридор пройдет через Иран или Армению, переговоры с обеими сторонами Азербайджан ведет напрямую. Изначально был достигнут определенный прогресс в переговорах с Ираном, но за последние дни наметилось развитие и с армянской стороны, итоги которого станут ясны в ближайшие дни».