Москва и Пхеньян будут помогать друг другу в случае войны

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын заключили его в июне в ходе первого за 24 года визита президента России в Северную Корею. Договор состоит из 23 статей и заменяет собой прежние соглашения, включая договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве с 2000 года. В договоре говорится: «В случае, если одна из Сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется, таким образом, в состоянии войны, то другая Сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики».

Председатель КНДР Ким Чен Ын заявлял, что договор носит «исключительно миролюбивый и оборонительный характер».

Ранее в понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея «практически включилась» в войну России против Украины.

10 октября источник The Guardian в Украине заявил, что «десятки северокорейцев» находятся на российской стороне вдоль линии фронта в составе групп, которые «поддерживают пусковые установки для баллистических ракет КN-23». В Кремле назвали информацию о привлечении северокорейских военных на фронт в Украине «уткой».