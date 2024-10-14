Миллион украинских беспилотников поставили на фронт

На фронт по состоянию на сегодняшний день поставлен миллион дронов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, эти беспилотники отечественного производства и закуплены за государственные средства, а также поставки от волонтеров.

«Мы будем и дальше наращивать эти поставки, и главное, чтобы технологическое развитие помогало нам беречь жизнь наших воинов», - сказал Зеленский.