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Миллион украинских беспилотников поставили на фронт

14 октября 2024, 23:40 378

На фронт по состоянию на сегодняшний день поставлен миллион дронов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, эти беспилотники отечественного производства и закуплены за государственные средства, а также поставки от волонтеров.

«Мы будем и дальше наращивать эти поставки, и главное, чтобы технологическое развитие помогало нам беречь жизнь наших воинов», - сказал Зеленский.

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