На границах Беларуси и России появится «Щит Восток»

Польша начинает реализацию проекта «Щит Восток» – системы укреплений, фортификационных заграждений, передовых баз и логистических узлов на границе с Россией и Беларусью, передает «Крым.Реалии».

«Проект «Щит Восток» начинается», – объявил глава правительства Дональд Туск во время посещения военного полигона Ожиш вблизи границы с РФ, добавив, что «это совместная инициатива Польши с балтийскими странами».

Туск подчеркнул, что «значительная часть инфраструктуры будет носить гражданский характер». «На все это будут не только национальные, но и европейские средства. Я буду говорить об этом в Брюсселе в ближайшие дни и недели», – проинформировал он.

Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш сообщил, что «Щит Восток» будет состоять, в частности, из инфраструктуры, фортификаций, системы беспилотников и борьбы с беспилотниками, системы наблюдения на всех уровнях.